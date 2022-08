Scorende verdediger Robin Lathouwers kruipt langzaam richting hoofdmacht van AZ

Met een grote glimlach verscheen Robin Lathouwers voor de camera. Vlak daarvoor besliste de rechtsback van Jong AZ de wedstrijd tegen Helmond Sport. Lathouwers schoot in de 89e minuut de 3-1 binnen. "Dit zijn de lekkerste."

Naast Robin Lathouwers scoorden ook Soulyman Allouch en Damienus Reverson voor Jong AZ. De overwinning in Helmond betekent al de tweede in dit prille seizoen. Daardoor staat Jong AZ na twee wedstrijden op de tweede plek in de eerste divisie. Dat zegt uiteraard nog weinig, maar het geeft trainer Maarten Martens wel een fijn gevoel.

Tekst loopt door onder de video.