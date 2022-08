Files en volle parkeerplaatsen: badplaatsen vragen strandgangers niet met auto te komen

Het is druk op de stranden van Zandvoort en Castricum en de parkeerplaatsen zijn vol. De gemeenten roepen daarom op om niet meer met de auto naar de kust te komen.

Inter Visual Studio / Sam de Joode

"De parkeerplaatsen in Zandvoort zijn inmiddels allemaal vol. We roepen mensen op om allemaal met het openbaar vervoer te komen", meldt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort. "De NS zet extra treinen in." Eerder meldde de ANWB ook files richting de badplaats. De woordvoerder kijkt verder niet op van de drukte. "Er ontstaan nu wat opstoppingen omdat de parkeerplaatsen vol zijn, maar dit geen unieke dag." Hij vertelt dat de gemeente onder andere verkeersregelaars en mensen op de boulevard heeft ingezet om de drukte in goede banen te leiden. Tekst gaat verder onder het kader.

Sinds 1 juli is het parkeerbeleid in Zandvoort aangepast om parkeeroverlast tegen te gaan. In het hele kustdorp is er betaald parkeren ingevoerd, waardoor iedereen door het dorp mag parkeren. Toeristen en dagjesmensen mogen bijvoorbeeld ook in woonwijken parkeren, waar omwonenden voor overlast vrezen.

Shuttlebus Ook de gemeente Castricum laat weten dat de parkeerplaatsen vol zijn en raadt badgasten de auto te laten staan en op een andere manier naar het strand te komen.

Je kunt tijdelijk niet meer met de auto naar het strand komen, De autoparkeerplaatsen van Castricum aan Zee en bij Johanna's Hof zijn vol, door het mooie strandweer. Pak als het even kan de (huur)fiets, bromfiets, shuttlebus of kom lopend. https://t.co/R21mII3aKi — Gemeente Castricum (@Castricum_NL) August 13, 2022