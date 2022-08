Bekijk hier hoe druk het is op de Noord-Hollandse stranden

Het is nog vakantie en de warmte zorgt voor volle stranden. Bekijk hieronder hoe druk het is langs de Noord-Hollandse kust. Met het mooie weekend voor de boeg, wordt het morgen waarschijnlijk nog iets drukker aan de kust.

Hoewel het strand heerlijk is, zijn er op het moment wel kwallen. "Mensen die gestoken zijn kunnen het best even in zee blijven en de plek uit de zon houden", vertelt Milo. De ideale aankomsttijd op het strand van Petten is volgens de strandwacht: "Om 10.00 uur, vanaf dan is de reddingsbrigade aanwezig."

Op het strand van Petten is het nog niet heel druk vrijdag rond het middaguur, maar Milo van Reddingsbrigade Petten verwacht dat het vanmiddag en morgen nog wel een stuk drukker wordt. "Het is op dit moment oostenwind, dus mensen moeten wel voorzichtig zijn met luchtbedjes bijvoorbeeld", vertelt hij. Oostenwind betekent dat de wind van het land af, richting zee waait.

Ook in Egmond aan Zee wordt het op het strand steeds drukker. Andries van strandtent Bad Zuid is erg tevreden over het seizoen. Hij verwacht dat het van het weekend nog wel iets drukker wordt. "Maar nu moet ik weer door", zegt hij vanwege de drukte.

Bij strandpaviljoen Zoomers in Castricum is het ook al aardig druk. Medewerker Suzanne vertelt dat er nog wel een plekje is, maar de ideale tijd om aan te komen is volgens haar 9.30 uur. "We zien veel mensen van de camping in Bakkum en ook veel mensen uit Amsterdam", vertelt ze. "Het zijn veel Nederlandse mensen en niet zo veel buitenlandse toeristen in Castricum."

"Morgen staat er wel een Duitse bruiloft op de planning", vertelt ze. Of 29 graden juist perfect of veel te warm is voor een bruiloft, dat weet Suzanne niet precies. Voor wie gegarandeerd een parkeerplekje wil, heeft ze een tip. "Je kunt online een kaartje kopen, maar die zijn wel twee keer zo duur."

Bekijk hieronder hoe druk het is op het strand van Castricum bij Zoomers. Tekst gaat verder onder de livestream.