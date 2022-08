Cel voor notoire lachgasgebruiker na 'risicovolle' dollemansrit door Haarlemmermeer

Meerdere mensen trekken de bewuste avond bij de politie aan de bel, nadat ze in Hoofddorp een automobilist tijdens het rijden lachgasballonnen zien gebruiken.

Agenten gaan eropaf, en zien al snel dat het om een notoire lachgasgebruiker gaat, die eerder zijn rijbewijs had moeten inleveren vanwege rijden onder invloed. Als ook zij zien dat de man een ballon aan zijn mond heeft, geven ze hem een stopteken. Dat negeert hij, waarop een achtervolging door Hoofddorp en Nieuw-Vennep volgt.

Te hard, door rood en tegen verkeer in

Onderweg maakt de man zich schuldig aan zo'n beetje alle overtredingen waar je je als automobilist schuldig aan kunt maken: hij rijdt veel te hard, door rood, tegen het verkeer in, en door de middenberm.

Meerdere automobilisten kunnen de vluchtende verdachte maar ternauwernood ontwijken, waarop de politie tot twee keer toe besluit de achtervolging te staken. Als ze iets later horen dat hij nog steeds rondrijdt, zetten ze opnieuw een achtervolging in.

Over de kop de sloot in

Ditmaal met meer succes, want agenten slagen er in Hoofddorp in hun bus schuin voor de auto van de verdachte te manoeuvreren. De verdachte lijkt af te remmen, maar geeft plots toch weer een dot gas en rijdt op de politiebus in. Vervolgens verliest hij de controle over de auto, vliegt over de kop en komt in een sloot terecht. Voor zover bekend komen de verdachte en de agenten er zonder ernstige verwondingen vanaf.