Trekvogels lijden honger door droogte, geen druppel water meer in natuurgebieden

De kleiput van natuurgebied Vatrop is normaal gesproken een plek waar vogels maar al te graag landen om op zoek te gaan naar voedsel of om even uit te rusten in het water. Maar door de aanhoudende droogte is er in veel natuurgebieden geen druppel water meer over. Volgens Marc Plomp, van het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp op Texel, zorgt de droogte voor een gebrek aan voedsel voor trekvogels.