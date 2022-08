Bruce en Leon redden naar adem happende vissen: 'Sloot lag helemaal droog'

De dierenambulance kon gisteravond wel wat hulp gebruiken toen een aantal vissen aan de Legmeerdijk in het Amstelveense Bovenkerk op het droge kwam te liggen. Ze waren ingeschakeld door twee jonge vissers. Er was water nodig, en snel ook. Wie bel je dan? De brandweer.

Dat leek Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland de snelste oplossing. De vissen, waaronder rietvoorntjes, snoeken en karpers, lagen al bijna helemaal op het droge. "Wij liepen in de ochtend al langs de sloot en toen was er al een groot verschil [red. in de waterstand]", vertelt Leon Wiersma, die samen met zijn vriend Bruce de Jong in actie kwam. "'s Avonds lag 'ie echt helemaal leeg. Dat was niet fijn."

De jongens belden de handhaving en die schakelde de boswachterij en dierenambulance in. Uiteindelijk kwam de brandweer ook nog ter plaatse met een schuimblusvoertuig, omdat deze ook grote pompen en 11.000 liter water aan boord heeft. De jongens waren daar best van onder de indruk. "We hadden niet verwacht dat er zoveel zou komen." Het water nam de brandweer mee als noodoplossing, maar het hoefde uiteindelijk niet te worden gebruikt.

De oorzaak van de droogte werd namelijk snel gevonden: "Ze hebben gezien dat een inlaat aan de overkant van de weg helemaal vol zat", vertelt Miriam Bosman van Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland. Er bleken een aantal takken vast te zitten in de afwateringsbuis. Toen de brandweer die had verwijderd, kon het water weer de sloot instromen en de vissen opgelucht 'ademhalen.'

En of de jongens nu weer volop gaan vissen? "We laten ze maar even met rust", aldus Bruce.