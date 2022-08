Terugblikken op de hoogtepunten van de Pride Canal Parade in Amsterdam

Vandaag keerde de Canal Parade na drie jaar weer terug in Amsterdam. Zo'n tachtig boten deden mee. Mensen die meegingen op een boot, konden vanochtend in de buurt van het Oosterdok opstappen. "Zoveel blije en lachende gezichten aan de kant: het is ongelofelijk. En het weer zit vandaag ook nog eens mee!"

Veel mensen hebben er lang naar uitgekeken om eindelijk weer eens Pride te vieren. "We hebben het twee keer geskipt, en dat is echt enorm vreselijk", zegt iemand die in alle vroegte al uitgedost op de boot staat. "Pride is nog steeds enorm hard nodig. Dit jaar kunnen we eindelijk weer."

"Het is altijd een uniek evenement", zegt een ander die vandaag voor het laatste jaar als 'boegbeeld' op de boot van de gemeente meevaart. "Zoveel blije en lachende gezichten aan de kant. Het is ongelofelijk. En het weer zit vandaag ook nog eens mee! Het is echt liefde, liefde en nog eens liefde."

Bier drinken en protesteren

Ook de boeren, die de afgelopen weken flink hebben geprotesteerd tegen de nieuwe stikstofregels, zijn vandaag van de partij. "Bier drinken en protesteren", antwoord één van de boeren als hem gevraagd wordt waarom ze naar de parade zijn afgereisd, "én laten zien dat we er voor de boeren zijn. Wat duidelijk maken, dat is eigenlijk het hele punt." Toch zit een feestje ook voor de boeren wel in vandaag. "Dat feestje is al begonnen hoor", zegt de jongen terwijl hij het biertje in zijn hand in beeld brengt.