Noord-Hollandse boeren delen rode en roze zakdoeken uit tijdens Canal Parade

De kleurrijke Canal Parade in Amsterdam trekt vandaag veel bekijks. Niet alleen bezoekers van binnen- en buitenland weten hun weg te vinden naar de optocht en de straatfeesten. Ook de boeren zien de kans schoon om een vuist te maken tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Als ludieke actie delen zij vandaag roze en rode zakdoeken uit aan voorbijgangers, en ze waren van harte welkom.

De boerenactie is samenspraak met de organisatie van de Pride en de burgemeester georganiseerd. "Reacties zijn positief, de actie wordt gewaardeerd", licht initiatiefnemer Morris van Zanten uit Middelie toe. "Een ander geluid, een goede toevoeging aan de Canal Parade. Ze zijn geïnteresseerd in ons verhaal, maken een praatje."

De zakdoeken gaan op de Canal Parade als warme broodjes over de toonbank. "Hoe groter het bereik, hoe beter. Je ziet overal mensen lopen met een zakdoek. Volgens mij heeft de halve stad er eentje", zegt één van de boeren lachend. "Leuk om te zien. Het heeft veel mensen verrast." Naast de zakdoeken delen de boeren ook zelfgemaakte worst en kaas uit aan de voorbijgangers.

Zie hier straks de hoogtepunten van de Pride Canal Parade in Amsterdam

