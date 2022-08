Fantastische Schilder stoot wéér verder, grens van twintig meter lijkt in zicht

De magische grens van twintig meter komt steeds dichter bij voor Jessica Schilder. De 23-jarige Volendamse stootte zaterdag bij de Diamond League in Chorzów de kogel naar 19,84 meter. Daarmee verbeterde ze opnieuw haar persoonlijke én Nederlandse record met zeven centimeter.

De Volendamse stootte bij haar tweede poging de kogel al naar 19,84 meter. Die afstand leverde Schilder het brons op in Chorzów. Chase Ealey uit Amerika kwam tot 20,38 meter en won. De derde plek was voor Sarah Mitton.

De Diamond League-wedstrijd in Polen is voor Schilder de laatste krachtmeting voor de EK atletiek in het Duitse München. Die worden gehouden vanaf 15 tot 21 augustus.