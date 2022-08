Naweeën corona spelbreker Griekspoor, tennisser meldt zich ook af voor Montreal

Opnieuw moet Tallon Griekspoor zich afmelden voor een ATP-tennistoernooi. De tennisser uit Nieuw-Vennep liet vorige week al Kitzbühel aan zich voorbijgaan en zal komend weekend niet tennissen in Montreal. Hij had te veel last van de gevolgen van zijn coronabesmetting.

"Ik ben een week doodziek geweest van corona en ben er erg slecht aan toe geweest. Pas vandaag ben ik weer een beetje in beweging", schetst de 26-jarige Griekspoor de situatie. De huidige nummer 44 van de wereldranglijst, zijn hoogste notering ooit, hoopt wel mee te kunnen doen aan het tennistoernooi van Cincinnati. Dat is het laatste meetpunt voor de US Open op het programma staat.

Het grandslamtoernooi begint 29 augustus en duurt tot en met 11 september. De Noord-Hollander is direct geplaatst voor de US Open. Het laatste toernooi speelde Griekspoor in het ATP-toernooi in Hamburg. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Kroaat Borna Coric.