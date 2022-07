Zieke Tallon Griekspoor meldt zich af voor tennistoernooi Kitzbühel

Tallon Griekspoor heeft zich teruggetrokken op het ATP-tennistoernooi in Kitzbühel. De Nieuw-Venneper, de huidige nummer 46 van de wereld, is ziek en zal daarom niet spelen op het graveltoernooi in Oostenrijk.

Griekspoor zou het in de tweede ronde opnemen tegen Yannick Hanfmann, de nummer 140 van de wereld. Het zou zijn eerste wedstrijd in Kitzbühel zijn, omdat hij vanwege afzeggingen een 'bye' in de eerste ronde kreeg. Onder anderen titelhouder Casper Ruud en Matteo Berrettini waren niet van de partij in Oostenrijk.

De Rus Ivan Gakhov is hierdoor als 'lucky loser' de vervanger van Griekspoor. Hij zou woensdag met Bart Stevens ook in actie komen in het dubbelspel, maar dat gaat dus ook niet door.

US Open

De komende weken zal Griekspoor zich gaan voorbereiden op de US Open. Eind augustus begint de laatste Grand Slam van het jaar in New York. Voorafgaand speelt hij nog toernooien in Montréal en Cincinnati. Vorige week speelde hij in Hamburg zijn laatste wedstrijd. Op het ATP-toernooi in Duitsland werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld door Borna Coric.