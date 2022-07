Griekspoor kan sterke start in Hamburg geen goed vervolg geven

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Hamburg. De tennisser uit Nieuw-Vennep verloor in twee sets van de Kroaat Borna Coric: 6-3, 6-4.

De 26-jarige Griekspoor had een dag eerder in de eerste ronde nog knap gewonnen van Holger Rune, de nummer 27 van de wereld. Griekspoor, zelf 47e van de wereld, kon tegen Coric zijn goede vorm van de afgelopen weken geen vervolg geven. Zondag prolongeerde Griekspoor namelijk nog zijn titel op het Dutch Open in Amersfoort.

In de eerste set kreeg Griekspoor nog de nodige breakkansen, maar wist deze niet te verzilveren. Coric, de voormalig nummer twaalf van de wereld (nu 183e) pakte wel zijn kansen en won zo de eerste set. In de tweede set lukte het Griekspoor niet om terug te komen in het duel waarna Coric de set vakkundig uitserveerde.