FC Volendam-aanwinst Carel Eiting: "Jonk laat mij beter spelen"

Carel Eiting is sinds vandaag speler van FC Volendam. De 24-jarige middenvelder werd vanochtend gepresenteerd en stond enkele minuten later al gelijk op het trainingsveld voor zijn nieuwe werkgever. "Ik kom terecht bij mensen die ik ken en die ik vertrouw. Dat past bij mij", aldus de kersverse aanwinst van Volendam.

Carel Eiting over zijn keuze voor FC Volendam - NH Sport/Frank van der Meijden

"Ik heb altijd heel goed gespeeld onder Wim Jonk. En daarna hebben we altijd nog contact gehouden. Hij heeft mij beter doen spelen in zowel het eerste van Ajax als in de jeugd", vertelt Eiting over zijn keuze voor FC Volendam. "Dat is een belangrijke reden om hier te zijn. Ook de manier van spelen past bij mij."

Quote "Ik kom hier niet om degradatievoetbal te spelen" FC Volendam-speler Carel Eiting

Eiting doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde 31 wedstrijden in het vlaggenschip van de Amsterdammers. De middenvelder is dus gewend aan spelen voor de prijzen, maar zal in Volendam waarschijnlijk te maken gaan krijgen met degradatievoetbal. "Die conclusie wil ik nog niet trekken. Misschien over zes maanden kan je me dat nog eens vragen. Misschien gaat dat ook wel gebeuren, maar ik denk nu nog niet na over plek tien of plek achttien", aldus Eiting. Tekst gaat verder onder de video.

Carel Eiting wil niet praten over 'degradatievoetbal' - NH Sport/Frank van der Meijden

Supergaaf Trainer Wim Jonk was uiteraard in zijn nopjes met de komst van Eiting, die na Henk Veerman de tweede serieuze versterking is voor zijn ploeg. "We hebben al die jaren contact gehouden. Je verliest elkaar niet uit het oog. Ik vind het gaaf om zulke jongens te blijven volgen." Dat het gelukt is om Eiting naar de club te halen, stemt Jonk dan ook zeer tevreden. Volgens hem past de voetballer goed bij Volendam, omdat ze op dit moment in de eredivisie spelen.

Wim Jonk over Eiting: "Dit voelde als het juiste moment" - NH Sport/Frank van der Meijden

FC Volendam opent aanstaande zondag het nieuwe eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Aftrap in het Euroborg is om 12.15 uur. Carel Eiting is naar eigen zeggen fit en kan dus eventueel gelijk zijn debuut gaan maken voor FC Volendam.