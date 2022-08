FC Volendam slaat opnieuw toe en heeft oud-Ajacied Carel Eiting binnen

De geboren Amsterdammer doorliep de jeugdopleiding van Ajax en leerde daar ook FC Volendam-trainer Wim Jonk kennen. Na 31 duels in het eerste van Ajax vertrok Eiting op huurbasis naar Huddersfield Town. Na een half jaar tekende Eiting een vierjarig contract bij KRC Genk in België. Dit huwelijk hield niet lang stand en zijn contract werd in januari alweer ontbonden. Huddersfield Town sloeg toe en nam Eiting over.

Vertrouwen

"Ik heb heel veel zin om voor FC Volendam te spelen", vertelt Eiting op de clubsite van FC Volendam. "Een club met veel ambities en een mooie groeipotentie. Ik heb enorm veel vertrouwen in Wim Jonk en zijn team. Ik denk dat hun filosofie over voetbal perfect bij mij past en weet zeker dat ik mij bij hun verder kan ontwikkelen."

Het nieuwe seizoen voor FC Volendam begint aanstaande zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Aftrap is om 12.15 uur.