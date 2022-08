Elly (61) liep door alle 1.647 straten van Haarlem: "Nieuwe straat geeft dopamineshot"

Van Haarlem-Noord, tot Schalkwijk en van de Waarderpolder tot Molenwijk: Elly Stroo Cloeck is er geweest. De 61-jarige wandelaar heeft namelijk een bijzondere prestatie geleverd: ze heeft, misschien wel als eerste, door álle straten van Haarlem gewandeld. Op haar missie sprak ze veel mensen en ontdekte bijzondere plekjes.

Elly Stroo Cloeck bij een minibieb - Marieke Pijlman/NH Media

"Ik wandel al jaren", klinkt Elly aan de telefoon. "Ik begon ooit met het doel om tienduizend stappen per dag te lopen en liep zes keer in de week mijn vaste routes." Vanuit dit sportieve doel en haar liefde voor minibiebs liep ze langs de kleine boekenruilplekken. De combinatie van wandelen en minibiebs zorgde uiteindelijk voor haar knappe prestatie. Uitdaging Met een vriendengroep heeft Elly namelijk elk jaar een boekenruiluitdaging. Vorig jaar koos ze de uitdaging om zo veel mogelijk verschillende minibieb-boeken te ruilen. "Toen dacht ik: maar dan moet ik wel alle verschillende minibiebs weten te vinden, en dan moet ik dus door alle straten van Haarlem gaan lopen." Tekst gaat door onder de afbeelding

Via deze website hield Elly haar wandelingen bij - Elly Stroo Cloeck

Dus kocht Elly een plattegrond bij de VVV om goed beslagen ten ijs met haar missie te beginnen. Inmiddels gebruikt ze een website die voor dit doel is gemaakt. Vanuit het centrum, lopend naar uithoeken van Haarlem, ontdekte ze steeds meer nieuwe, onontdekte straatjes. Crossen door Haarlem Elly maakte haar meters na werk en in het weekend liep ze langere stukken. "Mensen schijnen te denken dat ik de hele dag alleen maar door Haarlem loop te crossen, maar dat is niet zo. Het leuke is juist dat je zelf de kilometers kunt bepalen." Burgwal en Waarderpolder Over het gebied rond de Burgwal is ze erg te spreken. De grotere straten waren haar bekend, maar het gaat haar juist om de kleinere, grappige tussendoorstraatjes die zo mooi zijn. Elly liep ook door de Waarderpolder, een gebied dat op het eerste oog niet bekend staat om zijn esthetiek. Toch kent ook dat gebied volgens Elly zeker schoonheid, vooral rond de Veerpolder waar mooie natuur is.

Elly wandelde op sneakers en had altijd een rugzak mee met een paar extra schoenen, boeken (om te ruilen natuurlijk!) en geld voor als ze eventueel een taxi nodig zou hebben. Een mooie verrassing tijdens al die kilometers struinen was Molenwijk. Daar lopen de straatjes volgens haar behoorlijk door elkaar heen. "Ik kwam tot de ontdekking dat het een heel doolhof van straatjes is, waar de logica van nummering ver te zoeken is. Er zijn hele kleine paadjes met eraan huizen en erachter parkeergelegenheid. Dat had iets schattig, echt een heel leuke buurt." tekst loopt door

De 7 favo straatjes van Elly NH Nieuws vroeg Elly of ze een top vijf kon geven van meest leuke, interessante of opvallendste straatjes. Maar de fervent wandelaarster had een betere suggestie: "Waarom doen we er niet zeven?" En dus bij deze 'de 7 favo straatjes van Elly': Minderbroederspad, in het centrum waar maar één adres op is gevestigd Koningsteinstraat, met een bijzondere binnentuin Charta 77-vaart, in de Zuiderpolder Leliestraat, door de voormalige stadsboerderij Vogelwaarde, aan de rand van de stad in Molenwijk Liewegje, mooie weg langs de Ringvaart

Minibiebs Belangrijk onderdeel van haar wandelingen was de zoektocht naar minibiebs, waar NH Nieuws haar als eens volgde. Zie de video die NH Nieuws eerder met Elly maakte.

Haarlemse ontdekte 125 minibiebs in regio Haarlem - NH Nieuws