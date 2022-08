Telstar krijgt met gehuurde Volendam-spits Koen Blommestijn meer opties voorin

Koen Blommestijn speelt het komende seizoen op huurbasis bij Telstar. De 22-jarige spits komt over van FC Volendam, waar hij dit seizoen op weinig speeltijd kon rekenen. Met Blommestijn heeft Telstar één van de gewenste versterkingen in de voorhoede binnen.

Trainer Mike Snoei gaf onlangs al aan dat de bezetting al dun was en dat de Velsenaren behoorlijk afhankelijk waren van Glynor Plet. Door de komst van Henk Veerman en het aanblijven van spits Robert Mühren was de kans op speelminuten bijzonder klein geworden in het vissersdorp.

Blommestijn speelde afgelopen seizoen drie wedstrijden in het eerste elftal van FC Volendam. Daarin scoorde hij één keer en dat was tegen De Graafschap. Hij speelde zijn wedstrijden voornamelijk bij Jong FC Volendam in de tweede divisie. In de competitie was hij twintig keer trefzeker voor de beloftenploeg.

Check hieronder de samenvatting van Telstar - Hollandia: