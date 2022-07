Uitgesproken Telstar-coach Mike Snoei hoopt snel op twee 'mysterieuze' aanvallers

Na afloop van het Visserijtoernooi draaide trainer Mike Snoei er niet omheen. Telstar heeft behoefte aan meer scorend vermogen en de club is in gesprek met twee aanvallers. "We zijn nu te afhankelijk van Glynor Plet."

In het drieluik tegen topamateurploegen vv Katwijk en Koninklijke HFC eindige Telstar als laatste. De Witte Leeuwen scoorden in 120 minuten voetbal slechts één keer. Dat kwam mede door de afwezigheid van Glynor Plet. De goaltjesdief is licht geblesseerd en hoopt er op maandag 8 augustus bij te zijn als Telstar het seizoen opent tegen Jong Ajax. De inmiddels 35-jarige Plet scoorde vorig seizoen dertien keer. Mitch Apau Wel ziet de verdediging bij Telstar er solide en stabiel uit. Met Thomas Oude Kotte en Mitch Apau versterkte de ploeg van Mike Snoei zich behoorlijk in de laatste linie van het elftal. Zo pakte Apau vorig seizoen met FC Emmen het kampioenschap, maar koos deze zomer voor een verblijf in Velsen-Zuid. "Ik keer terug naar m'n roots en kan weer in Amsterdam wonen." De 32-jarige verdediger stond tijdens het Visserijtoernooi in het centrum van de verdediging. Tekst loopt door onder de video.

"Wereldvent" Na drie jaar Andries Jonker werkt assistent-trainer Anthony Correia dit seizoen weer samen met Mike Snoei. "Mike is een wereldvent." Correia zat trouwens tijdens het Visserijtoernooi in de andere dug-out. Want naast assistent bij Telstar is hij ook hoofdtrainer van vv Katwijk. De confrontatie tussen zijn beide clubs eindigde in 0-0. Tekst loopt door onder de video.

De voorbereiding zit er bijna op voor Telstar. Alleen dinsdag oefenen de Velsenaren nog tegen Hollandia. Daarna begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Jong Ajax