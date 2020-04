Wonderlijke voetbalweg leidt Ajax-amateur Koen Blommestijn naar FC Volendam

De aanvaller koos echter voor een terugkeer naar eigen land en belandde na zijn buitenlandse avontuur bij FC Almere. Vorige zomer volgde de overstap naar de amateurs van Ajax. Doordat hij in het tweede elftal aan de lopende band scoorde, haalde trainer Yuri Rose hem bij het eerste team. In tien duels in de derde divisie pikte hij vijf goals mee.

De Amstelvener legde een bijzondere weg af naar het betaalde voetbal. Hij speelde eerst voor de amateurclubs Legmeervogels, Argon en Waterwijk. Vervolgens ging Blommestijn op wereldreis en lonkte een contract in Canada en de VS.

Technisch directeur Jasper van Leeuwen erkent dat de weg die Blommestijn heeft afgelegd naar het betaalde voetbal een niet alledaagse is. "Koen heeft een bijzondere aanloop genomen, maar hij zal bepaald niet de eerste zijn die desondanks ver kan komen. Dit is een typische nummer negen. We hebben gekeken naar zijn potentie en schatten in dat er nog veel rek in zit."