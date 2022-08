Telstar sluit oefencampagne af met ruime zege op provinciegenoot Hollandia

Telstar heeft vanavond zijn laatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. De ploeg van Mike Snoei won in Velsen-Zuid met 5-0 van Hollandia uit Hoorn.

Bij Telstar ontbraken onder andere sterkhouders Özgür Aktas, Ozan Kökcü en spits Glynor Plet vanwege blessures. Mike Snoei baalde met name dat laatstgenoemde afwezig was. Zonder Plet ontbrak het bij Telstar aan een aanspeelpunt voorin. Toch was het de meeste vooruitgeschoven speler die de ban brak namens Telstar. Yahya Boussakou bekroonde de goede openingsfase van de Witte Leeuwen met de 1-0.

Aanspeelpunt

Tien minuten voor rust werd Hollandia-doelman Joey Wisse voor de tweede keer gepasseerd. Het was echter centrale verdediger Joep Rive die de bal achter zijn keeper schoot en zo de 2-0 ruststand op het bord zette.

