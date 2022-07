Telstar boekt dankzij kopbal Oude Kotte nipte oefenzege op IJsselmeervogels

Telstar heeft vanavond in het eigen stadion een minimale oefenzege geboekt op tweededivisionist IJsselmeervogels. De ploeg van trainer Mike Snoei won uiteindelijk met 1-0 door een doelpunt vlak voor rust van Thomas Oude Kotte.

Bij Telstar begonnen Glynor Plet en Rein Smit op de bank en dus moest het aanvallend gevaar komen proefspelers Cain Seedorf en Yahya Boussakou. De tactiek van Mike Snoei sorteerde in het eerste half uur weinig effect en grote kansen bleven daarom uit. Vlak voor de rust kroop Telstar wat meer uit zijn schulp en kreeg het een mogelijkheid via Boussakou. De inzet van de oud-speler van ADO Den Haag werd echter gekeerd door doelman Jaimy Schaap van IJsselmeervogels.

Ronald Koeman SR in het Buko Stadion ziet @telstar1963nv scoren via een vrije trap #Telstar #telijs #ronaldkoeman pic.twitter.com/pSzORpl0A4

Toch wist Telstar alsnog met een voorsprong de rust in te gaan. Een vrije trap van Anwar Bensabouh belandde uiteindelijk bij Thomas Oude Kotte en de verdediger kopte keihard raak voor de 1-0. Na de thee kreeg Ozan Kökcü gelijk een goede kans om de score te verdubbelen. Het schot van de aanvallende middenvelder werd echter nipt van richting veranderd en trof geen doel. Na ruim een uur spelen voerde trainer Mike Snoei zoals gebruikelijk veel wissels door. Invaller Quinten van den Heerik was nog het dichtst bij de tweede van Telstar, maar het bleef in Velsen-Zuid bij 1-0.

Aanstaande zaterdag komt Telstar opnieuw in actie. Dan spelen de Witte Leeuwen in een drieluik tegen Koninklijke HFC en Katwijk.