Laatste plek voor moeilijk scorend Telstar op het Visserijtoernooi

Telstar is er niet in geslaagd het Visserijtoernooi op haar naam te schrijven. In een drieluik met Koninklijke HFC en vv Katwijk eindigden de Velsenaren als derde en dus laatste. De cup ging naar Koninklijke HFC.

Spelers van Telstar bij een thuiswedstrijd

De eerste wedstrijd van het Visserijtoernooi in Velsen-Zuid was tussen Telstar en Koninklijke HFC. De mannen van trainer Mike Snoei verloren dit duel in de laatste seconde, 1-2. Voor de Witte Leeuwen scoorde Cain Seedorf. De snelle aanvaller tekende vrijdag een contract op amateurbasis bij Telstar. Vorig seizoen speelde het neefje van oud-Ajacied Clarence Seedorf nog twintig wedstrijden voor ADO Den Haag. Tekst loopt door onder de video.

Mike Snoei over de derde en laatste plek van Telstar tijdens het Visserijtoernooi - NH Nieuws

Anthony Correia De wedstrijd die daarop volgde was die tussen de tweededivisionisten. VV Katwijk en HFC troffen beide één keer doel uit een vrije trap, 1-1. In de laatste wedstrijd mocht Telstar weer opdraven, dit keer tegen vv Katwijk. Een bijzonder duel voor Anthony Correia, want hij is niet alleen hoofdtrainer bij Katwijk, maar ook al jaren assistent-trainer bij Telstar. Vanuit de dug-out van de ploeg uit de Bollenstreek zag hij dat er niet gescoord werd tussen zijn beide clubs (0-0). Tekst loopt door onder de video.

Bijzonder duel voor Telstar en vv Katwijk-trainer Anthony Correia - NH Nieuws

Afwezigen Bij Telstar ontbraken zaterdag Glynor Plet, Ozan Kökcü en Özgür Aktas. Het drietal heeft lichte blessures. Verwachting is dat Plet en Kökcü er gewoon bij zijn bij de seizoensopening op maandag 8 augustus tegen Jong Ajax. Trainer Mike Snoei liet na afloop van Visserijtoernooi weten dat Aktas er tegen de Amsterdammers nog niet bij is. Tekst loopt door onder de video.

Mitch Apau analyseert de laatste plek op het Visserijtoernooi - NH Nieuws

Telstar speelt nog een oefenwedstrijd voordat het aan de competitie begint tegen Jong Ajax. Aankomende dinsdag nemen de Witte Leeuwen het thuis op tegen Hollandia.