Ajacied Ihattaren meldt zich weer op De Toekomst

Mohamed Ihattaren lijkt zich weer aangesloten te hebben bij Ajax. De 20-jarige middenvelder was de afgelopen weken om onduidelijke redenen afwezig. Via instagram laat de voetballer nu weten dat hij weer terug is.

Ihattaren begon deze zomer nog veelbelovend aan de voorbereiding. De spelmaker leek eindelijk fit en liet in de eerste oefenwedstrijden al een paar glimpen van zijn talent zien. Toen de rest van de selectie voor een trainingskamp naar Oostenrijk vertrok, bleef Ihattaren in Nederland achter. Sindsdien is hij niet meer teruggezien in de selectie van trainer Alfred Schreuder.

Onduidelijk

De reden van zijn afwezigheid is nog altijd onduidelijk. Volgens Ajax was hij niet fit genoeg om mee te reizen, volgens de Telegraaf had het te maken met intimidatie en bedreigingen uit het criminele milieu. Dat laatste wordt door Ihattaren zelf trouwens ontkend.

Nu laat Ihattaren weten dat hij zich weer op het trainingscomplex van Ajax heeft gemeld. "Back in business", schrijft hij op Instagram.