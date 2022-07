Ajax vertrekt zonder Mo Ihattaren op trainingskamp naar Oostenrijk

Een opvallende afwezige op het trainingskamp van Ajax is Mo Ihattaren. De 20-jarige middenvelder reist niet mee met de Amsterdammers naar Oostenrijk. De club meldt dat Ihattaren niet fit genoeg is en daarom niet meereist naar Bramberg am Wildkogel.

Ook Maarten Stekelenburg en Amourricho van Axel Dongen ontbreken in de 29-koppige selectie die trainer Alfred Schreuder meeneemt op trainingskamp. Lisandro Martínez heeft van Ajax toestemming gekregen om zijn transfer naar Manchester United af te ronden. Eerder vandaag bereikten de clubs een akkoord over een transfersom van 57,37 miljoen euro.

Ihattaren

In de oefenwedstrijd tegen KAS Eupen was ontbrak Ihattaren ook bij Ajax. Op De Toekomst speelde Ajax met 1-1 gelijk tegen de Belgen. In de wedstrijd maakten Steven Bergwijn en Owen Wijndal hun eerste minuten in het shirt van de Amsterdammers. Stekelenburg liep tijdens het trainingskamp in De Lutte al een blessure op.

Ajax kampte op weg naar Oostenrijk met problemen. Het vliegtuig dat vanaf Schiphol zou vertrekken, had een technisch mankement. Daardoor moesten de spelers en staf op De Toekomst wachten totdat alles opgelost was.