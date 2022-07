Manchester United kaapt Lisandro Martínez voor megabedrag weg bij Ajax

Alleen de medische keuring en een persoonlijke overeenstemming scheidt Martínez nog van de Engelse grootmacht. Arsenal was ook in de markt voor de Argentijn, maar Manchester United trekt aan het langste eind. Sinds deze zomer is Erik ten Hag trainer bij The Red Devils. Eerder nam United ook Tyrell Malacia over van Feyenoord.

Martínez kwam in 2019 voor zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia. In totaal speelde hij 120 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers. Na Frenkie de Jong (86 miljoen) en Matthijs de Ligt (85,5 miljoen) is Martínez de derde duurste uitgaande transfer bij Ajax ooit.