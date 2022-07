Ajax spreekt vertrouwen uit richting Kenneth Taylor met nieuw contract

Ajax heeft het contract van Kenneth Taylor opengebroken en verlengd tot en met de zomer van 2027. De middenvelder lag in Amsterdam aanvankelijk tot medio 2024 vast. In het elftal van trainer Alfred Schreuder moet hij de opvolger van de vertrokken Ryan Gravenberch worden.

Bij het tekenen van zijn nieuwe contract kreeg Taylor ook meteen een nieuw rugnummer. Hij zal bij Ajax gaan spelen met nummer 8, het oude nummer van Ryan Gravenberch. De talentvolle middenvelder verruilde afgelopen zomer Ajax voor Bayern München.

Taylor werd geboren in Alkmaar en speelt sinds 2010 bij Ajax. Op 12 december 2020 debuteerde hij in het eerste van Ajax in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0). Tot dusver speelde hij 22 wedstrijden voor Ajax waarin hij twee keer scoorde.

Eerder deze transferperiode versterkte Ajax zich al met Steven Bergwijn en Owen Wijndal. Aan de andere kant zag het Andre Onana, Brian Brobbey, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch vertrekken uit Amsterdam.

Ajax oefent vanmiddag om 15.30 uur op De Toekomst tegen KAS Eupen. Dat duel vindt plaats achter gesloten deuren.