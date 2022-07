Ajax ondanks uitblinkende Ihattaren hard onderuit tegen Paderborn

Het is Ajax niet gelukt om ook zijn tweede oefenwedstrijd van het seizoen te winnen. In Oldenzaal werd met 5-2 verloren van het Duitse Paderborn. Mohamed Ihattaren was met twee doelpunten de uitblinker aan de zijde van de Amsterdammers.

Mohamed Ihattaren was twee keer trefzeker namens Ajax - Orange Pictures

Paderborn, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland, begon sterk aan het duel. Binnen twee minuten moest Ajax al tegen een achterstand aankijken nadat Raphael Obermair doelman Jay Gorter wist te passeren. Lang hoefde de ploeg van trainer Alfred Schreuder echter niet tegen een achterstand aan te kijken. In de vierde minuut was Ihattaren het eindstation na een mooi combinatie met Naci Ünüvar. Smaakmaker Ihattaren was in de eerste helft de uitblinker een de zijde van de Amsterdammers. De 20-jarige aanvallende middenvelder bracht halverwege de eerste helft Ajax op voorsprong. Dit keer schoot Ihattaren een vrije trap vanaf twintig meter schitterend raak en zorgde zo voor de 2-1 ruststand. tekst gaat verder onder de tweet

Na de thee werd er veel gewisseld en verloor Ajax in die tweede helft de grip op de wedstrijd. De druk van Paderborn nam toe en uiteindelijk zorgde Sirlord Conteh met een intikker bij de tweede paal voor de 2-2. Na de gelijkmaker ging de Duitse bezoeker erop en erover. Binnen luttele minuten werd het 2-4 door treffers van Kelvin Ofori en Dannis Srbeny. Na deze klap kon Ajax in de slotfase geen vuist meer maken en liep het zelfs tegen een vijfde tegentreffer aan. John Irrendale strafte een fout van doelman Gorter af en zorgde zo voor de 2-5 eindstand. Oefencampagne Het is de eerste nederlaag voor Ajax in de oefencampagne nadat er afgelopen dinsdag met 3-0 werd gewonnen van SV Meppen. Morgen verlaat Ajax het trainingskamp in De Lutte. De volgende oefenwedstrijd van Ajax is op zaterdag 9 juli. Dan spelen de Amsterdammers op De Toekomst tegen het Kroatische NK Lokomotiva Zagreb.

Opstelling Ajax: Gorter; Klaiber, Magallán, Pierie, Baas; Regeer, Ihattaren, Fitz-Jim; Rasmussen, Ünüvar, Banel Opstelling Ajax tweede helft: Gorter; Gooijer, Aertssen, Pierie (Warmerdam/60), Salah-Eddine; Regeer (Dall/60), Delgado, Giovanni; Ihattaren (Brandes/60), Rasmussen (Enem/60), Martha