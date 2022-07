Bij Ajax doorgebroken Quinten Timber is nu duurste aankoop ooit van Feyenoord

"Het voelt zeker vertrouwd om hier terug te zijn”, vertelt Timber op de website van Feyenoord. "Toen ik naar De Kuip reed, voelde het als thuiskomen. Feyenoord heeft z’n best gedaan om me terug te halen en daar ben ik blij mee. Om acht jaar na mijn vertrek hier weer te mogen staan, in dit stadion waarin de supporters hun energie overbrengen op de ploeg, is fantastisch. Ik ben fit en heb er zin in om vrijdag meteen mee te trainen.”

Timber streek in 2008 neer in de jeugdopleiding van Feyenoord. In 2014 werd de creatieveling opgepikt door Ajax, waar hij ook zijn debuut in het betaalde voetbal maakte. In 2018 maakte Timber zijn eerste minuten in het shirt van Jong Ajax. Tot een optreden in het eerste elftal van de Amsterdammers kwam het echter niet, waardoor hij in 2020 neerstreek bij FC Utrecht.