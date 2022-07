Trainingen bij Jong Ajax ten einde, Babel keert terug naar Istanboel

Babel was sinds deze zomer transfervrij, nadat zijn contract bij Galatasaray niet werd verlengd. De oud-Ajacied speelde uiteindelijk drie verschillende periodes bij de Amsterdammers. Hij kwam tot 142 officiële wedstrijden voor Ajax. Babel beleefde in 2004 zijn doorbrak, waarna hij in 2007 naar Liverpool verkaste.

Na een aantal omzwervingen belandde de aanvaller in 2012 opnieuw in Amsterdam. Hij vertrok een jaar later weer en werd in 2020 in de winterstop gehuurd van Galatasaray. Daar stond Babel de afgelopen drie seizoenen onder contract. Behalve Babel trainden ook Carel Eiting en Pelle Clement mee bij Jong Ajax, zij hebben nog geen nieuwe club gevonden.