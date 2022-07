Clubloze Ryan Babel en Carel Eiting duiken op bij Jong Ajax: "Moeilijke keuze"

Babel is sinds zijn vertrek bij Galatasaray clubloos. In het verleden speelde de vleugelaanvaller al drie periodes bij de Amsterdammers. In 2004 beleefde hij zijn doorbraak in de Johan Cruijff Arena waarna Liverpool hem in 2007 overnam. In het seizoen 2012-2013 was Babel ook nog één seizoen actief en in 2020 werd hij in de winterstop gehuurd van Galatasaray. In totaal speelde Babel 142 officiële wedstrijden voor Ajax.

Eiting

Eiting is sinds zijn vertrek bij Huddersfield Town clubloos en traint sinds kort mee met Jong Ajax. "Het liefst vind ik zo snel mogelijk een club zodat ik wedstrijdritme kan opbouwen en mijn teamgenoten kan leren kennen. Ook voor de club is er dan sneller duidelijkheid", zegt Eiting.

De middenvelder vertrok vorige zomer na veertien jaar bij Ajax. KRC Genk nam hem over en in de winterstop werd hij alweer verhandeld aan Huddersfield Town. "Dat waren leuke periodes, heel anders dan bij Ajax. Anders in de manier van trainen en spelen. De nadruk lag in Engeland veel op loopwerk. Eén derde van de training was met bal, de rest zonder. Dat was heel goed om mee te maken. Al vind ik alles met de bal wel leuker."

Meerdere clubs zijn geïnteresseerd in de diensten van Eiting. De middenvelder wordt onder andere gelinkt aan FC Volendam en het Italiaanse S.P.A.L. "Op sportief gebied probeer ik een zo goed mogelijke stap te zetten in mijn carrière. Het is een moeilijke keuze. Een aantal dingen zijn nu belangrijk en er zijn verschillende opties."