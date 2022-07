Egmonds project Delversduin kan door, woningen mogen toch gebouwd worden

Het bestemmingsplan voor woningbouw op Delversduin in Egmond aan den Hoef is onherroepelijk. De Raad van State heeft de bezwaren van enkele omwonenden afgewezen. En daardoor kunnen er nu vergunningen worden aangevraagd voor de bouw van 162 woningen langs de duinrand. Eerder zette de rechtbank juist nog een streep door de plannen vanwege stikstof.

De Raad van State oordeelt dat alle bezwaren ongegrond zijn, onder andere over inspraak, overlast door toenemend verkeer en nadelige gevolgen voor de natuur en uitzicht. Dat meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

Een eerdere uitspraak van de Haarlemse rechtbank heeft ook geen gevolgen voor de bouw van de 162 woningen. In die uitspraak werd de vergunning vernietigd, die verleend was door de Provincie Noord-Holland, vanwege de Wet natuurbescherming (oa. stikstofregels, red.). Initiatiefnemer BPD hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen, omdat de natuurbescherming voldoende geborgd is in het plan, zo oordeelt de Raad van State.

"We hebben groen licht, de bouw van deze woningen komt nu echt in zicht. Woningbouw heeft de hoogste prioriteit", stelt wethouder Arend Jan van de Beld. "We kunnen nu concrete stappen maken met BPD. Daarna kunnen we starten met bouwrijp maken van de grond."

De planning is dat er in 2023 gestart kan worden met de werkzaamheden en dat in 2026 alle woningen gebouwd zijn.