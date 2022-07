Eemnesser 'boerenvlaggen' hangen er nog ondanks oproep ze weg te halen, weer gesprek met boeren

Er is overleg geweest tussen de gemeente en de lokale boeren over deze actie. Maar na een kleine twee weken vond Eemnes het mooi geweest. Aan het gedogen zou een einde moeten komen.

De omgekeerde Nederlandse vlaggen hangen er zo'n twee weken. Protesterende boeren hebben de vlaggen op een aantal locaties in Eemnes opgehangen. Hiermee uiten zij onder andere hun onvrede over de stikstofplannen van het kabinet.

Verkeersonveilige situaties

Daarnaast zegt de politie dat het zorgt voor verkeersonveilige situaties: de ogen van de weggebruikers gaan naar de omgekeerde driekleur in plaats van op de weg. Daar komt bij dat de gemeente klachten ontvangt over het verkeerde gebruik van de Nederlandse vlag. Diverse mensen vinden het ondersteboven hangen 'ongepast'. Het zou om zo’n twaalf klachten gaan, waarvan een deel een steunbetuiging is voor de Eemnesser boeren.

Daarom vroeg Eemnes afgelopen week aan de 'vlageigenaren' of zij deze dit weekend wilden weghalen. Dat is niet gebeurd. Nog altijd hangen de vlaggen aan viaducten en in lantaarnpalen, terwijl de gestelde deadline is verstreken.

Uit navraag bij de gemeente blijkt dat Eemnes nu nagaat welke acties er nodig zijn. In ieder geval bestaat de dringende behoefte om met de boeren te praten om te kijken of er over het weghalen van de vlaggen afspraken zijn te maken. Daaruit valt op te maken dat de gemeente geen bloedspoed gaat maken. Wel wordt opgemerkt dat de vlaggen 'op enig moment weg moeten'.