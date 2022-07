Eemnes: de boerenrepubliek in 't Gooi, maar wat blijft daar straks nog van over?

Het Gooi wordt vaak geassocieerd met kakkers met zorgeloze levens in kasten van huizen, maar als je Eemnes binnenrijdt komt aan dit stereotype snel een einde. Hier word je begroet door beelden van koeien op de rotondes en wappert de Nederlandse driekleur fier in de wind, maar wel ondersteboven. Maar hoe lang blijft dat beeld nog bestaan?

Eemnes ligt in de provincie Utrecht, maar is ook onderdeel van 't Gooi. In dit plaatsje spelen boeren een grote rol in onderhoud van de omliggende polders en natuur. Maar volgens het beruchte kaartje van stikstofminister Van der Wal moet er in de polder rond Eemnes bijna de helft stikstof gereduceerd worden. En door dit percentage en de mogelijke gevolgen lijkt heel Eemnes als één geheel achter de boeren te staan.

Veel steun

Naast steun vanuit de bewoners is er ook steun vanuit de gemeenteraad. De lokale VVD, D66 en PvdA diende de motie 'Steun de Boeren' in en die werd raadsbreed aangenomen. Dit terwijl de VVD en D66 landelijk de boeman voor de boeren zijn. Volgens VVD-fractievoorzitter Emil Schade spelen de boeren een belangrijke rol in het onderhoud van de polders en de economie van Eemnes.

Met de motie waarschuwt de raad van Eemnes de provincie Utrecht ook. De provincies zijn namelijk verantwoordelijk voor de uitvoer van de stikstofplannen. De Eemnesser politiek wil dan ook dat er vanuit de overheden beter gecommuniceerd wordt met hun boeren.

Wel heeft de gemeente laten weten de omgekeerde vlaggen aan publiekelijk eigendom tot maandag te gedogen, daarna worden ze verwijderd. De vlaggen aan woningen zullen wel blijven wapperen.

Jong en oud

LTO Eemland-voorzitter en boer Johan Eek merkt dat zijn collega's gespannen zijn. Het liefst willen ze alle stikstofplannen zo snel mogelijk van tafel. Zij zien zichzelf verdwijnen van de polder, waardoor het gebied snel kan verschralen vanwege gebrek aan onderhoud. En hoewel hij zich gesteund voelt door de lokale politiek blijft het de vraag wat de provincie Utrecht gaat doen.

Voor de toekomst van de agrarische sector in Eemnes kom je snel uit bij de KPJ, de Katholieke Plattelands Jongeren. Veel leden komen uit een boerengezin en werken in de agrarische sector. Eén van de leden is Thijmen van Wegen. Ook hij merkt onder de leden veel onrust.

Met jongere en oudere boeren, de lokale politie en de bewoners allemaal eensgezind lijkt Eemnes een soort Asterix en Obelix-dorp dat weerstand blijft bieden. Maar hoe de toekomst van de polders en de boeren eruit gaat zien blijft nog onzeker.