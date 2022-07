Eemnes staat omgekeerde Nederlandse vlaggen nog heel even toe

Het straatbeeld in Eemnes moet er volgende week heel anders uitzien: de tientallen omgekeerde Nederlandse vlaggen, die nu nog aan lantaarnpalen hangen, worden vanaf begin volgende week niet langer gedoogd. De ergernis over de omgekeerde driekleur neemt toe.

Wat wel mag, is een vlag ophangen aan de woning. In de afgelopen week hebben steeds meer Eemnessers de Nederlandse vlag omgekeerd opgehangen, met soms ook een rode boerenzakdoek erbij.

Het ophangen van vlaggen of andere uitingen aan objecten van de gemeente is eigenlijk helemaal niet toegestaan. Daarnaast kan het voor verkeersonveilige situaties zorgen, gezien het afleidend werkt. De ogen gaan immers naar de vlag en dwalen van de weg af, zo luidt een verklaring.

Vanaf maandag 25 juli mag de omgekeerde driekleur niet meer te zien zijn op gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte. In overleg met de boerenorganisatie roept de gemeente de boeren, die de vlaggen hebben opgehangen, op om ze komend weekend weg te halen.

Dit is een protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De gemeente laat weten dat over deze actie overleg is geweest met de boerenorganisatie. Iedereen heeft ook het recht om voor zijn of haar belangen op te komen. Maar na dik anderhalve week is het voor de gemeente leuk geweest.

Eemnes heeft de vlaggen een tijdje toegestaan, ook omdat er veel boeren zijn binnen de gemeentegrenzen. Maar er komen steeds meer geluiden aan het oppervlak van mensen die niet zo blij zijn met het omgekeerd ophangen van de vlag. "De gemeente houdt ook rekening met andere inwoners die deze uitingen ongepast vinden en zich hieraan storen."

Steun de boeren

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, maandag 11 juli, heeft de politiek steun uitgesproken voor de Eemnesser boeren. De motie 'Steun onze boeren' is unaniem aangenomen door de politiek. Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht gekregen om zorgen en bezwaren over te brengen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Tevens moet het college namens de gemeenteraad aankloppen bij de provincie Utrecht. Aan de provinciale bestuurders moet duidelijk worden gemaakt dat het niet verstandig is om mee te gaan in de huidige plannen van de landelijke overheid. De oproep uit Eemnes is om vooralsnog vast te houden aan het eigen beleid dat in twee jaar terug is vastgesteld.