Flitsbezorger ook razendsnel weer weg uit Hilversum en Alkmaar: 'Niet winstgevend genoeg'

Hoe snel ze opkwamen, zo snel verdwijnen ze ook weer: flitsbezorger Gorillas stopt met het razendsnel bezorgen van boodschappen in Hilversum en Alkmaar. De reden: bewoners van Hilversum en Alkmaar lopen kennelijk niet warm voor de diensten, waardoor ze voor Gorillas niet winstgevend genoeg zijn.

Gorillas begon afgelopen voorjaar met het bezorgen van boodschappen met fietskoeriers in Hilversum, in Alkmaar pas een maand geleden. Ze zijn daarmee niet de eerste: zo rijden er in Hilversum en Alkmaar onder meer al flitsbezorgers van Flink.

Zonder slag of stoot gaat dat allesbehalve: de komst van flitsbezorgers zorgt voor een hoop klachten. Veel mensen ervaren overlast van de vele bezorgers op snelle elektrische fietsen die voor verkeersonveilige situaties zorgen, ook de geluidsoverlast rond de magazijnen - de zogeheten 'darkstores' speelt een rol. De darkstores, vaak normale winkelpanden die als magazijn worden gebruikt, zijn veel mensen sowieso een doorn in het oog.

Te weinig omzet

Daar komt nu dus bij dat Hilversum en Alkmaar nog niet echt warm blijken te lopen voor de diensten van flitsbezorgers. Het bedrijf laat weten de 'prestaties van de vestigingen geëvalueerd te hebben' en besloten heeft zich alleen nog te richten op de locaties die het meest winstgevend zijn. Daar horen Hilversum en Alkmaar niet bij, ook vier andere vestigingen gaan per direct dicht.

"Helaas betekent dit ook dat we afscheid moeten nemen van een aantal van onze werknemers", laat Gorillas weten. "We zijn bijzonder trots en dankbaar voor wat onze teams de afgelopen periode hebben bereikt. Waar mogelijk zullen wij hen dan ook helpen bij het vinden van een nieuwe baan."

Andere flitsbezorgers

Het vertrek betekent dat er in Alkmaar nog maar één flitsbezorger actief is, Flink. Hilversum heeft nog twee aanbieders: naast Flink rijdt ook Getir rond.

Gorillas blijft op andere plekken wel in het straatbeeld te zien. Het bedrijf ziet Nederland naast Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten nog als 'kernmarkt', zo'n negentig procent van alle inkomsten komt hier vandaan.