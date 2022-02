Ook Hilversumse zorgen over opmars flitsbezorgers: 'Gemeente moet opkomst stoppen'

De Hilversumse zorgen over de flitsbezorgdiensten staan niet op zich. Veel andere gemeenten waar de flitsbezorgers op de fiets razendsnel boodschappen bezorgen hebben dezelfde klachten.

Amsterdam besloot afgelopen maand al om de opkomst van de 'dark stores' - de magazijnen van waaruit de boodschappen door de fietskoeriers naar de klanten worden gebracht - een halt toe te roepen. Buurtbewoners rondom zulke magazijnen ervaren veel overlast door de aanvoer van boodschappen en de rappe bezorgers die maar af en aanrijden om boodschappen op te halen en weg te brengen. Bewoners ervaren de 'dark stores' als 'verminking van winkelstraten'.

De trend van de flitsbezorgers gaat ook Hilversum niet voorbij: sinds afgelopen zomer bezorgt online supermarkt Flink boodschappen aan klanten. Aan de Kampstraat staat hun magazijn met boodschappen.

Nog meer dichtgetimmerde winkels

Ook al heeft Hilversum pas één bedrijf dat boodschappen per fiets rondbrengt en ook nog maar één 'dark store', toch ervaren Hilversummers al overlast. "De door woonwijken racende bezorgers, op fors uitgevallen elektrische transportfietsen of met enorme rugtassen, zorgen voor gevaarlijke situaties op de fietspaden", stelt de lokale PvdA-fractie. "Een ander effect is dat dark stores voor overlast in woonstraten zorgen en tot nog meer dichtgetimmerde winkels leiden, met alle nadelige gevolgen voor nu nog levendige winkelstraten. Flitsbezorgers concurreren bovendien met bestaande voedingswinkels, die het soms al moeilijk genoeg hebben."

Daar komt nog eens bovenop dat de Hilversumse sociaaldemocraten stellen de flitsbezorging geen meerwaarde te vinden voor het dorp. "De flitsbezorging heeft geen significante meerwaarde ten opzichte van gewone boodschappendiensten, buiten de beloofde decadente bezorgsnelheid van enkele minuten. Het klinkt als pure luxe en dat is het ook. Voor die luxe riskeren flitsbezorgers ook nog eens hun leven, tegen een veelal armzalige beloning."

Stop op komst van 'dark stores'

Wat de PvdA-fractie betreft gaat ook Hilversum optreden tegen de opmars van de flitsbezorgers. De partij wil van burgemeester en wethouders weten of er nog meer flitsbezorgers plannen hebben om naar Hilversum te komen en wat het kan doen om de komst van de 'dark stores' tegen te houden. Zo wil men weten of Hilversum middelen heeft om meteen een stop op de vestiging van de magazijnen af te kondigen.

De vragen van de partij moeten nog worden beantwoord.