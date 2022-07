Diskwalificatie voor Lieke Klaver en estafetteploeg 4x400 meter

Even leek de Nederlandse dames estafetteploeg 4x400 meter zich te plaatsen voor de finale. Uiteindelijk bleek het verkeerd doorgeven van de koker tussen Lieke Klaver en Cathelijn Peeters spelbreker. Zij liet het stokje vallen, waardoor de diskwalificatie een feit werd.

Na afloop baalde Klaver vooral van het grote aantal regels die worden opgelegd. "Natuurlijk zijn de regels er om je aan te houden", was de atlete uit Enkhuizen duidelijk tegen de NOS. "Het zijn er alleen zó veel en ze worden zó streng gehanteerd. Dat is lastig op een estafette waar je met hoge snelheid komt aanlopen, er overal op de baan mensen staan en de adrenaline door je lichaam giert."

De regels schrijven namelijk voor dat de koker de volledige 1600 meter in de handen van de lopers moet zitten. Peeters liet het stokje vallen en rende stoïcijns door. Uiteindelijk werd Nederland derde, wat voldoende zou zijn voor een finaleplaats. De afkeuring werd nog wel aangevochten door Nederland, dat was zonder succes.

😟 Diskwalificatie 4x400 meter vrouwen De Nederlandse vrouwen finishten als derde in hun serie, maar zijn vanwege een fout bij de tweede wissel gediskwalificeerd 😭. 📸 BSR Agency #WKAtletiek #WCHOregon22 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/0Ok5YXKi1f

Geen finale

Bij de mannen was het ook een zure race in de series. Net als de vrouwen haalden zij ook niet de finale, maar de manier waarop was erg vervelend. De Heerhugowaardse Tony van Diepen werd gespaard.

Amsterdammer Isayah Boers, Terrence Agard, Nick Smidt en Ramsey Angela kwamen een honderdste (3:03,14) tekort voor een plek in de finale. Een plek bij de eerste drie was voldoende en eventueel hadden ze als vijfde nog door kunnen gaan, maar dat gebeurde niet.