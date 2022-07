Magistrale Visser simpel naar halve finale 100 meter horden

Bij de eerste race op de WK in Eugene toonde Nadine Visser nogmaals haar klasse. De atlete uit Hoorn werd simpel tweede (12,76 seconden) op ruime voorsprong van nummer drie, Andrea Vargas (13,12 seconden). De eerste drie in de series plaatste zich voor de halve finale.

Het scheelde niet veel of Visser had haar beste tijd van het seizoen verbeterd (12,72). De Poolse Pia Skrzyszowska was net sneller dan Visser (12,70). De tijd van de Noord-Hollandse was de tiende tijd in het algemeen klassement.

Visser was al drie weken aanwezig in Amerika voordat ze in actie kon komen. "Eindelijk mag ik lopen. Ik heb er lang op moeten wachten", was haar logische reactie bij de NOS. "Ik was vooraf bang dat ik daar moeite mee zou hebben, maar ik heb me er goed op ingesteld. En mijn lichaam had dat beetje rust echt ook wel nodig."