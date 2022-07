Coronagevallen in selectie Ajax: oefenwedstrijd afgelast

Nadat Ajax hierover contact opnam met Eintracht Frankfurt, is gezamenlijk besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. De wedstrijd zou om 15.00 uur gespeeld worden. De selectie en staf vliegen volgens planning vandaag nog terug naar Amsterdam. De positief geteste Ajacieden vliegen niet mee terug.

De selectie bevindt zich op het moment in Oostenrijk voor het laatste trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op 30 juli staat de eerste wedstrijd op het programma. Dan is PSV in de Arena de tegenstander in het duel om de Johan Cruijffschaal.