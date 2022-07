Ajax begint sterk aan trainingskamp in Oostenrijk met zege op kampioen Salzburg

Afgelopen zondag vertrok Ajax ondanks de nodige problemen, richting het trainingskamp in Oostenrijk. In het duel tegen de regerend landskampioen van het Alpenland begon trainer Alfred Schreuder met een zeer sterke basisopstelling. Zo waren er opnieuw basisplaatsen voor nieuwelingen Owen Wijndal en Steven Bergwijn. Vanwege het vertrek van Lisandro Martínez naar Manchester United bestond het centrale duo in de eerste helft uit Perr Schuurs en Daley Blind.

Strafschop

In het warme Oostenrijkse Saalfelden kreeg Ajax na bijna een half uur spelen een strafschop. Wijndal werd in het strafschopgebied gevloerd na een steekpass van Bergwijn en de scheidsrechter kon niets anders doen dan naar de stip wijzen. Aanvoerder Dusan Tadic benutte het buitenkansje. Lang kon Ajax echter niet van de voorsprong genieten, want drie minuten later zorgde Nicolás Capaldo na weifelend handelen van Schuurs voor de gelijkmaker.

