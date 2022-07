Den Helder als laatste klaar met formatie: 'Werken aan vertrouwen' met acht partijen

Ze zijn eruit! Als laatste gemeente in Noord-Holland heeft Den Helder een coalitieakkoord en zijn de wethouders verdeeld. Het is een bijzondere brede coalitie van liefst acht partijen. Er komen zeven wethouders, maar het is nog niet officieel bekend hoe de portefeuilles worden verdeeld. 'Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen' heet het programma waarmee de acht partijen de komende vier jaar Den Helder willen besturen.

NH Nieuws/ Matthijs Gemmink

De acht partijen, Beter voor Den Helder, VVD, CDA, GroenLinks, D66, Stadspartij, PvdA en Seniorenpartij, hebben een definitief akkoord gesloten voor de nieuwe Raadsperiode in Den Helder. Opvallend was dat Behoorlijk Bestuur - die bij de verkiezingen in maart de meeste stemmen kreeg - in Den Helder geen enkele rol kon spelen bij de coalitie en het kiezen van de nieuwe wethouders. Parttime De drie grootste partijen binnen de coalitie, Beter voor Den Helder/Seniorenpartij, VVD en CDA, leveren een fulltime wethouder. Verder zijn er parttime-wethouders, zoals Michiel Wouters. Hij keert terug in het college namens de combinatie Beter voor Den Helder/Seniorenpartij. Remco Duijnker lost Wouters af na twee jaar. Ook Peter de Vrij, namens PvdA, en Pieter Kos, namens de Stadspartij, keren terug in het college. Nieuw voor de VVD is wethouder Petra Bais en voor het CDA Fotigui Camara. GroenLinks en D66 zijn nieuw in het college en worden vertegenwoordigd door Tessa Augustijn en Chris de Koning. Tekst gaat door onder de foto.

Gemeente Den Helder