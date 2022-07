Den Helder wordt straks door maar liefst acht partijen bestuurd

Bijna twee weken geleden kwam er al witte rook uit het gemeentehuis van Texel: de formatie was rond. Inmiddels hebben ook Schagen en Hollands Kroon een nieuw college, en als laatste gemeente in de Noordkop is het einde nu in zicht voor Den Helder. Er is een achtpartijenakkoord opgesteld. De wethouders worden na de zomer beëdigd.

De gemeenten pakken het allemaal heel verschillend aan. Terwijl op Texel een coalitie is gevormd met drie partijen, en Schagen met vier partijen in zee is gegaan, is in Hollands Kroon een brede coalitie met vijf partijen en is in Den Helder een achtpartijenakkoord opgesteld.

Over het algemeen wil elke coalitiepartij een eigen wethouder leveren en dat zie je ook terug in deze regio. Texel heeft er, als kleinste gemeente, het minst van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland met drie wethouders. Naast Remko van de Belt (PvdA), die al wethouder was, zijn dit Cees Hooijschuur (Texels Belang) en Rikus Kieft (GroenLinks).

Tekst gaat verder onder de foto met de nieuwe wethouders van Schagen.