Coalitie Texel lijkt als eerste in Noordkop rond, Den Helder gaat minder voorspoedig

Als eerste gemeente in de Kop van Noord-Holland lijkt Texel de coalitie rond te hebben. Deze week worden de gesprekken afgerond. De nieuwe coalitie wordt dan, als alles goed gaat, op 7 juni in een extra raadsvergadering beëdigd. In Den Helder gaat het minder voorspoedig: daar is een coalitie nog ver weg nu de grootste partij niet mag meedoen.

Terwijl op Texel wel de grootste partij in de coalitie terechtkomt, zal dit in Den Helder niet zo zijn. Behoorlijk Bestuur, die als grootste partij uit de bus kwam bij de verkiezingen, zal geen rol spelen in de coalitie, zo is nu gedeeld. Ook voor de PVV zal geen plek zijn.

De nieuwe coalitie wordt gevormd door Texels Belang, PvdA en GroenLinks. Geen gekke samenwerking, want deze drie partijen hadden elk drie zetels gekregen . In het weekend voor de installatie wordt het coalitieakkoord gedeeld met de raad, en daarna met de media.

Belangrijkste reden om Behoorlijk Bestuur niet mee te nemen bij de vorming van een coalitie is het stadhuis op de voormalige rijkswerf Willemsoord in Den Helder, laten de formateurs weten. Het stadhuis zal namelijk onderdeel van het te sluiten coalitieakkoord, bleek uit een gesprek met zowel Behoorlijk Bestuur als Beter voor Den Helder, VVD en CDA, maar Behoorlijk Bestuur kan zich daar naar eigen zeggen 'niet aan verbinden'.

Democratisch besluit

'Daarmee kan Behoorlijk Bestuur zich niet vinden in een eerder genomen democratisch besluit, getoetst inmiddels door de rechter, en strookt dit standpunt niet met de uitgesproken voornemen tot continuïteit van beleid en tot de gewenste stabiliteit voor de komende bestuursperiode.' De formateurs hebben daarmee, volgens hen, geen andere keus dan de fractie uit te sluiten van deelname aan een coalitie.

Wanneer een coalitie in Den Helder rond zal zijn, is nog niet bekend. Tegenover het Noordhollands Dagblad verklaarden de formateurs nog enkele weken nodig te hebben.

Streven voor juli

Hoe ver de formatie in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon is, is ook niet bekend. Begin deze maand liet Onafhankelijk Hollands Kroon, die de grootste partij werd in Hollands Kroon, weten verder te willen praten met Senioren Hollands Kroon, GroenLinks, PvdA en D66. 'Streven is om voor juli 2022 een coalitieakkoord te kunnen presenteren.'

CDA en Jess Lokaal zouden in Schagen willen komen tot een 'breed gedragen coalitie'. Hierbij zouden de twee grootste partijen in de gemeente het beste verder kunnen met de Seniorenpartij en de PvdA, aldus de informateurs in het Noordhollands Dagblad. Of voor deze constructie ook daadwerkelijk wordt gekozen, is nog niet bekend.