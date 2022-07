'Meeuwenplaag' in Alkmaar door overvolle afvalbakken, maar zitten ze wel echt vol?

Bewoners van de binnenstad van Alkmaar klagen dat ze hun afval niet kwijt kunnen door overvolle containers. Door werkzaamheden op de Laat worden die minder goed geleegd, vuilniswagens kunnen er namelijk niet bij. Afvalbeheerder HVC erkent het probleem niet en zegt dat er genoeg plek is in de bakken. Toch voelen bewoners zich noodgedwongen hun afval aan straat te zetten. "Ik ga geen stinkende zak in een heet huis bewaren", vertelt buurtbewoonster Esmee.

Verwarring rondom afval in Alkmaar - NH Nieuws/Daphne Adrichem

Het woongenot in de binnenstad van Alkmaar wordt de laatste tijd voor veel bewoners in het centrum verstoort door zwervend afval en afval naast containers, met als gevolg een grote meeuwenoverlast. "Ik vind de meeuwen verschrikkelijk, die zitten overal. Elke ochtend word ik wakker van het geschreeuw van die beesten en afval komt overal op straat", zegt een geïrriteerde Esmee, die niet met haar achternaam genoemd wil worden. Werkzaamheden In het centrum van Alkmaar zijn al enkele maanden werkzaamheden voor het project van de herinrichting van de Nieuwe Laat-west gaande. Bewoners zijn inmiddels gewend om zich aan te passen aan de openliggende weg, afgesloten steegjes en de geluiden van het graven en drillen. Daar bovenop komt dat de wegen richting de hoofdstraten - Breedstraat en Laat - deels niet toegankelijk zijn.

Hierdoor is het voor vuilniswagens een obstakel om de afvalcontainers in dit gebied te legen. Tot ergernis van sommige bewoners: "Ik vind het heel vervelend voor de straat, maar ook ik zette vanmorgen nog een zak naast de container omdat de bak niet open gaat. Dit gebeurt vaker, ik heb het in de afgelopen twee weken vier keer meegemaakt", vertelt Esmee. Onduidelijkheid Volgens afvalbeheerder HVC Alkmaar zijn afgelopen week negen meldingen binnengekomen vanuit centrum Alkmaar over dumpingen en volle containers. Maar HVC geeft aan dat de containers gewoon te gebruiken zijn. Wel zegt het afvalbeheer: "Bewoners zijn afhankelijk van hun afvalpas en kunnen daardoor hun afval niet overal weggooien." Twee bewoners die anoniem willen blijven geven aan dat het afvalprobleem wel degelijk speelt. "Ik kan op dit moment mijn afval maar weggooien in één container, en die zit vol. Ik heb mijn afval nog niet weg moeten gooien, maar zal dit binnenkort wel moeten doen en tegen dit probleem aanlopen", aldus een vrouwelijke bewoonster.

Een meneer die vlakbij de Grote Kerk woont, geeft aan zijn afval weg te kunnen gooien in de eigen buurt. "Maar bij de Koffiemolen aan het Ritsevoort, daar is het echt een troep", verklaart hij. "Dat zie ik altijd als ik langsloop." Ook Esmee valt het afval in de binnenstad op. "Het is een verschrikkelijke puinhoop daar." Impact HVC erkent dat de herinrichting van de Laat impact heeft en ziet dat het weggooien van afval nu lastiger is. "Het geeft tijdelijk ongemak voor inwoners. Maar ook voor ons, we kunnen veel minder makkelijk de ondergrondse containers legen", vertelt beleidsadviseur Susan Baks van HVC. Zo zou het legen van de containers op de Breedstraat op dit moment een grote uitdaging zijn, omdat de normale route op dit moment niet toegankelijk is. "Eergister is het legen van de containers op deze plek gelukt", aldus Baks. "Dit ging met heel veel moeite omdat de inzamelauto via de Schoutentraat de Breedstraat in moet rijden en achteruit terug moet rijden, wat door geparkeerde fietsen en auto's eigenlijk niet te doen is. Je kunt hier de bocht niet goed maken."

Containers niet vol In toegestuurde cijfers van HVC is te zien dat de zogenoemde vulgraden van de containers op de Laat en de Breedstraat afgelopen week niet vol zaten. Baks geeft aan dat de restafvalcontainers op de Breedstraat gisteren intensiever werden gebruikt. "De vulgraad van de containers waren 46 procent en 24 procent op dat moment. Zaterdagochtend zullen wij daarom weer proberen de containers te legen." Baks: "De betreffende restafvalcontainers in de Breedstraat zijn inderdaad een week niet geleegd, maar zij waren niet vol. Zij worden normaliter op zaterdag en woensdag geleegd, maar zijn dan lang niet altijd vol. We hebben dit gecontroleerd, zij waren eergisteren voor het moment van legen voor 78% en 16% gevuld."

Extra afvalcontainers De gemeente Alkmaar laat weten contact te hebben opgenomen met HVC, die aangeeft op de hoogte te zijn van het afvalprobleem in de binnenstad. Ook zou het afval ophalen voor deze week op de planning staan. "Er zijn wel extra afvalcontainers geplaatst waar inwoners naar kunnen uitwijken", aldus communicatiemedewerker Manon Kamp. De extra bak is geplaatst ter hoogte van de C&A door de projectleider van de herinrichting van de Laat. "Het is aan de gemeente om te zorgen voor goede communicatie hierover. Ook kunnen mensen die een afvalpas hebben die geschikt is voor de containers aan de Breedstraat nu ook terecht op de Laat, hierover krijgen zij volgende week een brief", besluit Baks.