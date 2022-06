Gewapend met een kajak strijden Wilbert en Alen tegen afval: "Je vindt echt vieze dingen"

Gaat de Clean Green Kayak Machine, de volgende nieuwe schoonmaakhype worden van West-Friesland? Als het aan initiatiefnemers Wilbert en Alen ligt, absoluut! "Met onze grijpers vissen we binnen één uur gemakkelijk kilo's afval uit de sloten, soms komen we zelfs gebruikte tampons tegen..."

clean green kajak - NH Nieuws

Tijdens de coronalockdown kwam Enkhuizer Alen op het idee om samen met zijn maat Wilbert, twee kajakken aan te schaffen. "Ik stond er eigenlijk nooit bij stil om zoiets te doen", verklaart Wilbert. "Maar toen ik het initiatief van Alen hoorde, was ik gelijk enthousiast. We hebben namelijk hele mooie rivieren hier." De vrienden beginnen zich al snel door de smalle grachtjes en sloten te manoeuvreren en langzamerhand begint ze iets frustrerends op te vallen. "Er ligt overal afval in het water", vervolgt Wilbert, terwijl hij al peddelend op zoek is naar zijn volgende buit. Actie En in plaats van te klagen over het afval, besluiten de Enkhuizenaren actie te ondernemen. "We haalden emmers en grijpers, en begonnen tijdens het peddelen afval uit het water te scheppen", vat Alen samen. "Je haalt er echt enorm veel voldoening uit. Je doet iets goeds voor jezelf, de samenleving, de natuur en de omgeving. En dat terwijl we ook nog eens plezier aan het maken zijn." Tekst gaat door onder de foto.

Alen grijpt met zijn grijper naar een stuk afval - Tom de Vos

Vloot groeit Het tweetal stapt gemiddeld één keer per week in de kajak om zo de grachten en rivieren schoner te maken. "Soms zijn we zo drie á vier uur op stap", legt Wilbert uit. "En je zal je verbazen over de voorwerpen die we uit het water halen. Van wc-potten tot gebruikte tampons of bierblikjes gevuld met pis. Het is soms wel echt te goor voor woorden", lacht de initiatiefnemer. Tekst gaat door onder de foto.

Binnen één klein uurtje is de winkelmand van Wilbert al volgeladen met zwerfafval - Tom de Vos

De heren begonnen in 2019 aan het opruim-avontuur. Toen hadden ze twee kajakken in het bezit, maar inmiddels is de vloot gegroeid tot maar liefst vijf. "Geïnteresseerden mogen gratis gebruik maken van de kano's, mits ze tijdens het peddelen ook afval uit het water plukken." Hulp Beide heren dromen ervan dat de 'Groene Kajak' straks door heel Nederland drijft, om zo samen duizenden kilo's plastic uit grachten en rivieren op te vissen. Tot nu toe staan Alen en Wilbert met zijn tweeën aan het roer van deze droom, maar volgens Wilbert is hulp van buitenaf nodig om verder te groeien. "Momenteel zijn we in contact met Hoogheemraadschap en hopen we dat zij extra kajakken willen sponsoren. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld handschoenen nodig en warme kleding." Want zelfs in de winter zijn de heren op het water te vinden. "Maar dan natuurlijk niet zo lang als vandaag", lacht Wilbert. "Dat zouden onze handen niet volhouden."