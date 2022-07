Verbouwing Johan Cruijff Arena voorlopig on hold: "Dat heeft met financiën te maken"

De verbouwing van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt tot in ieder geval mei 2023 niet hervat. In de zomer van 2018 werd de vernieuwde oostkant opgeleverd, maar waar de wens was om ook de noord- en zuidzijde van de Arena onder handen te nemen, is dat voorlopig van de baan. Dat bevestigt een woordvoerder van de Johan Cruijff Arena na vragen van AT5/NH Amsterdam.

De wil om de volgende stap te zetten is er dus, maar sinds de coronapandemie staat een vervolg onder druk. "Wij hebben na de realisatie van oost inderdaad aangegeven dat we de wens hebben om de andere fases ook nog te doen", geeft Nitschke aan. "De situatie rond corona heeft ervoor gezorgd dat we het stop gezet hebben. Dat het nu stilstaat heeft inderdaad met de financiën te maken."

Het aanpakken van de andere zijdes van de Arena is nog altijd de wens van de directie, maar toch is de start van de volgende fase ver weg. "Wat nu bekend is dat we tot na dit seizoen geen nieuwe stap kunnen zetten", vertelt woordvoerder Karen Nitschke van de Johan Cruijff Arena. "Wanneer dat wel kan zijn we nog aan het onderzoeken."

De buitenkant van het stadion moest gaan bestaan uit een 'kussengevel', maar tot nu toe is alleen de oostzijde van het stadion, goed te zien vanuit de trein, voorzien van deze doorzichtige gevel. "We zijn zeer tevreden over de verbouwing van oost", aldus Nitschke. "Het geeft veel meer ruimte aan de bezoekers en voegt zeker wat toe aan het stadion."

Even terug naar de start van het proces. In juli 2017 werd begonnen met de verbouwing van de oostzijde. Dat was toen de start van een megaverbouwing die de grootste zou zijn sinds de opening in 1996. De gehele buitenzijde moest gaan veranderen van hol, naar bol.

Verbouwing voor Euro2020

De verbouwing van Oost werd afgerond voordat het EK van 2020 voor in ieder geval vier wedstrijden Amsterdam zou aandoen. Het toernooi werd uiteindelijk in de zomer van 2021 gespeeld en voordat het toernooi begon is er in de ArenA nog wel het nodige gebeurd. "Het is goed om te weten dat we naast die echt grote ingreep van de oostzijde, ook nog in aanloop naar Euro2020 een aantal zaken hebben vernieuwd en verbeterd", legt Nitschke uit. "Ook een aantal zalen is verbeterd. Wat dat betreft is het stadion nog steeds in ontwikkeling."

Zo zijn de vier hoeken in het stadion, die voorheen open waren, gevuld met stoeltjes, waardoor er 800 extra plekken bij zijn gekomen. Deze tribunes zijn zo gemaakt dat ze deels omhoog kunnen zodat er, wanneer nodig, nog steeds vrachtwagens in- en uit kunnen rijden.

Ook Ajax is om een reactie gevraagd. Hoewel ze aangeven dat er "vanzelfsprekend contact is tussen Ajax en de Arena over verbouwingen", ziet de club "geen toegevoegde waarde om mee te werken aan een item over het stadion."