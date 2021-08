Van kille betonkolos tot sfeervol huis van Ajax: 25 jaar Johan Cruijff Arena

En dan ging het nog niet eens over de grasmat, waar de nu nog even directeur Henk Markerink, hij zwaait aan het einde van deze maand na 26 jaar af, destijds weleens slapeloze nachten van had. "Veel medewerkers ging niet met plezier naar een café, omdat, als ze wisten dat ze in de Arena werkten, dan werden ze afgezeken."

Samen met 'Gras Commissaris' Bobby Haarms inspecteerde Markerink het veld na weer een wedstrijd van de Amsterdam Admirals, de American footballers die de eerste tien jaar ook nog in het stadion speelden. "Nou dan zei Haarms: als we het weer een beetje rollen en een beetje doorzaaien, dan konden we volgens hem er wel weer een wedstrijdje op spelen."

Het duurde uiteindelijk tot het seizoen 2004/2005 voordat het probleem met de grasmat eindelijk was getackeld. Maar ook sportief wil het de eerste vijftien jaar in de Johan Cruijff Arena voor Ajax maar niet echt lukken. "En dan had je ook nog zo'n betonnen kille bak om naartoe te gaan", herinnert Ajax-support Bart Elshof zich.



Het kantelpunt volgens veel Ajacieden: de met 3-1 gewonnen kampioenswedstrijd in 2011 tegen FC Twente. "Toen was stadion en publiek voor het eerst echt de twaalfde man", herinnert ook Markerink zich.



Na het overlijden van Johan Cruijff in 2016 wordt de roep om het stadion naar hem te hernoemen steeds luider. Het duurt uiteindelijk nog twee jaar voordat het eindelijk zover is. Elshof: "Dat, het succes van de afgelopen jaren, de stoeltjes die nu rood zijn, de gracht die langzaam is dichtgegaan en zelfs de hoeken zijn nu helemaal dicht. Het begint nu eindelijk echt een lekker stadion te worden, maar het heeft wel lang geduurd moet ik zeggen."