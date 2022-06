Kleedkamerstoel Nouri krijgt plekje in fanshop Johan Cruijff Arena

Ajax heeft de kleedkamerstoel van Abdelhak Nouri een plekje in de fanshop van het stadion gegeven. Volgende maand is het vijf jaar geleden dat Nouri tijdens een oefenwedstrijd werd getroffen door een hartstilstand. Het kleedkamermeubel dat sindsdien bewaard is gebleven, werd vandaag door de vader van Nouri en Edwin van der Sar onthuld.

Nouri liep door de hartstilstand ernstige en blijvende hersenschade op. In de jaren sinds het drama hadden Ajax en de familie van Nouri lange tijd een slechte band. Dat kwam voor een belangrijk deel omdat er geen akkoord kwam over een schadevergoeding. In februari liet Ajax weten dat er een schikking tussen beide partijen is gekomen.

Met de onthulling wil Ajax benadrukken dat de band met de familie Nouri weer hersteld is. De club heeft daarnaast afspraken gemaakt over de prijs voor Talent van het Jaar binnen de club: die heet vanaf volgend jaar de Abdelhak Nouri Trofee. Nouri's rugnummer 34 zal daarnaast nooit meer door een andere speler gedragen worden, tenzij Ajax en de familie een uitzondering willen maken.