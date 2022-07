Gooise heide kleurt extreem vroeg paars: heidehaantje voorkomt enorme deken

De oplettende wandelaar, fietser of zelfs automobilist is het misschien al opgevallen: zeker rond Bussum kleuren de heidevelden al voorzichtig paars. Normaal begint de bloeiperiode pas eind augustus, maar het bikkelharde plantje kan kennelijk niet langer wachten. Boswachter Mirjam de Hiep trekt enigszins voorzichtig de conclusie: "Het wordt dit jaar minder paars."

Boswachter Mirjam durft weinig te zeggen over de oorzaak van de extreem vroege bloeiperiode. "Zeg het maar, de natuur valt niet te voorspellen. We zijn de afgelopen drie jaar extreem verwend met een echte piek van de bloei in augustus en september. Het is gewoon heel vroeg dit jaar."

Quote "De natuur laat zich niet voorspellen en die grilligheid maakt het zo mooi" Mirjam de Hiep - boswachter GNR

De indicaties voor de rest van de zomer zijn daarmee niet echt gunstig: "In de natuur gaat alles in golfbewegingen. Drie jaar heeft de hei prachtig gebloeid en het lijkt erop dat de golf nu weer neerwaarts gaat", voorspelt Mirjam voorzichtig. Heidehaantje Die voorspelling durft ze te doen omdat het heidehaantje weer een stuk actiever is op de Gooise heide. "Het heidehaantje is een klein kevertje dat het groen opvreet van de heide. De hei is hier op sommige plekken iets kwetsbaarder door de leeftijd en daar zien we nu al rood, bruin of grijs worden, daar zit dan het heidehaantje in. Die plekken gaan dit jaar niet bloeien." Tekst gaat verder onder de foto.

Dat heidehaantje is volgens de boswachter wel onderdeel van het hele proces. "Heide is enorm sterk en op de plek waar het doodgaat, komt vanzelf weer jonge heide op. Jongere heide is dan weer niet kwetsbaar voor het heidehaantje." Daar gaat wel tijd overheen en dat betekent dat 't Gooi een stuk minder paars kan kleuren de komende jaren. "De natuur laat zich niet voorspellen en die grilligheid maakt het zo mooi." Stikstof Naast het heidehaantje merkt het Goois Natuurreservaat ook steeds meer van de stikstofdepositie op de heide. "We merken dat we veel meer werk moeten doen om de situatie zo te houden. Nu ook nu de heide deels dood zal gaan door het heidehaantje. Dan kunnen de grassen door stikstof veel sterker tussendoor komen en dat moeten wij zien te voorkomen."