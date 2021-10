Natuurlijk Noord-Holland: de Gooise heide in beeld

Het is alsof je in een schilderij van Anton Mauve staat: paarse heide, een boompje hier, een boompje daar, heel veel blauwe lucht met wolken en als klap op de vuurpijl een kudde schapen. Het is een beeld uit vervlogen tijden, maar ook van nu. Rozenn Le Buhan is voor het Goois Natuurreservaat dagelijks te vinden op de Gooise heide met haar honden en haar schapen. Samen houden ze de heide mooi en gezond.

"Muts is een beetje een aparte", legt Rozenn uit. "Ze loopt altijd een hele wijde lus om de kudde heen als het ook een stuk korter kan. Blijkbaar rent ze graag." Uit haar rugzak haalt Rozenn een fles water om de honden te drinken te geven. "Het is een warme dag en de honden rennen kilometers heen en weer, dus wat extra drinken kan geen kwaad."

Het fluitje van de herder schalt over de heide en hond Muts gehoorzaamt meteen. Ze schiet weg om met een omtrekkende beweging de achtergebleven schapen weer bij de kudde te voegen. "That will do", zegt de herder als de klus is geklaard. "Het is goed zo."

"Het gras wordt er door de schapen tussenuit gegeten net als jonge boompjes als berken en dennen. Zo blijft het landschap mooi open. Een enkele keer haalt het Goois Natuurreservaat met machines ook een stuk van de toplaag van de bodem weg zodat heide zich kan verjongen." Oude struikheide verzwakt en verdwijnt na verloop van tijd. "Snoeien doet bloeien", luidt het gezegde. En dat geldt ook voor heide.

Woningbouw

Dat de heide in het Gooi eruit ziet als een natuurgebied dat zich over vele kilometers uitstrekt, is eigenlijk een wonder. Al in het begin van de 20e eeuw beseften liefhebbers dat de Gooise natuur beschermd moest worden tegen oprukkende woningbouw, vooral vanuit Amsterdam. Er is toen afgesproken dat de heide heide zou blijven en dat bebouwing in de Gooise dorpen een maximale hoogte mocht hebben.

Dat is tot op de dag van vandaag vrijwel gelukt. Daarom kan je in het Gooi na een paar minuten fietsen al de schoonheid ervaren van natuur zonder al te veel menselijke activiteit. Kies bij voorkeur een doordeweekse dag met regen en wind. Op zonnige dagen in het weekeinde geniet je van de Gooise natuur temidden van heel veel anderen. Maar dat heeft ook zo zijn charme.