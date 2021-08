Gooise heide dit weekend op z'n paarst: "Een bikkel van een plant"

De paarse deken die jaarlijks over de Gooise heide wordt uitgerold, is bijna op z'n toppunt. Boswachter Daan Eijben van het Goois Natuurreservaat verwacht dat de heide dit weekend op z'n paarst is. Toch moeten we dat niet zomaar voor lief nemen. "We moeten ons redelijk de blubber werken om dat landschap zo te houden."

Zo at het Heidehaantje, een keversoort, zo'n vijf jaar geleden de paarse gloed weg voor de bloei echt was begonnen. "Toen zagen we ook wat paarse bloei, maar veel minder dik", aldus boswachter Daan. "Maar daar hebben we ons flink tegen gewapend, bijvoorbeeld veel aan begrazing gedaan en de afgelopen drie jaar doet hij het dus weer erg mooi."

Ook nu ligt er een vijand op de loer. "Door de stikstofdepositie wordt de grond hier vruchtbaarder, maar de heideplant gedijt juist goed in minder vruchtbare grond." Verschillende grassen hebben dan weer baat bij het neerslaan van stikstof en kapen zo grond voor de heideplant weg. "We werken nu dus harder dan normaal om dat heidelandschap zo te houden."

Bosvorming

Daarbij wijst Daan wel op het feit dat heidelandschap een tussenstadium in de natuur is. Zonder onderhoud zou de Gooise heide uiteindelijk veranderen in boslandschap. "Maar met vrijwilligers trekken we bijvoorbeeld kleine Berkjes weg om te zorgen dat de natuur hier divers blijft."

De drie weken bloei van de heideplant die de paarse deken creëert, voelt dan ook als loon na werken. "Ik wil er echt wel een hoop voor vechten om dit zo te houden", besluit de boswachter.